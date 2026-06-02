Jefferies International stratejisti Durukal Gün tarafından hazırlanan raporda, ABD’de Donald Trump yönetiminin Türkiye’ye sağlayabileceği olası bir swap hattının, geçen yıl Arjantin’e sunulan destek mekanizmasına benzer bir işlev görebileceği ifade edildi.

Gün, söz konusu adımın Türkiye’nin döviz rezervlerini güçlendireceğini, piyasa güvenini artıracağını ve ekonomi yönetiminin Türk lirasındaki değer kaybını yönetme, enflasyon beklentilerini kontrol altında tutma ile dolarizasyonu azaltma çabalarına katkı sağlayacağını vurguladı.

ARJANTİN ÖRNEĞİ

Raporda ayrıca, son aylarda yatırımcıların artan finansal riskleri fiyatlamasıyla yükselen Türkiye’nin kredi temerrüt takası (CDS) primlerinin de böyle bir adımla gerileyebileceği kaydedildi. Durukal Gün, “Türkiye’nin Arjantin örneğine benzer şekilde seçimlerden önce ABD’den bir döviz swap hattı alabileceği makul bir senaryo görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

'BİR SEÇİM EKONOMİSİ DEVREYE GİRİYOR'

Sözcü Masası programında Bloomberg'in iddiasını değerlendiren Sözcü Yazarı ve Vergi Uzmanı Ozan Bingöl şöyle konuştu:

"Seçim ekonomisi kısmı çok önemli. Neden bir seçim ekonomisi konuşuyoruz? Daha önceki bütün tecrübelerimiz şunu gösterdi. Türkiye'de ister erken seçim olsun, ister zamanında seçim olsun. Bir seçim ekonomisi devreye giriyor. Bu seçim ekonomisi aslında neyi getiriyor beraberinde? Mesela vergi afları, imar afları, trafik cezalarındaki aflar... Bununla beraber en düşük emekli aylığında artışlar, asgari ücret artışları, ikramiyelerde artışlar yani bir para musluğunun ortaya çıkmasını sağlıyor seçim ekonomisi çünkü daha önce hep bu yapıldı.

'TAVİZ DE VERİLİR'

Bu seçim ekonomisi için ne lazım? Para... Para var mı? Yok...Para var aslında ama herkese yok. Faizciye var. Swap hattı meselesini kabaca anlatalım. Oradan(ABD'den) doları alıp, rezerve ekleyip bir nevi borçlanarak aldığımız doları burada kullanacağız. Bu tarz verilecek paraların mutlaka politik, siyasi tavizi de gerektirecek aşamaya geçmesi de muhtemeldir.