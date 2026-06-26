ABD Merkez Bankasının (Fed) ileriye dönük para politikalarında "şahin" tutum sergileyeceğine yönelik beklentilerin dolar talebini desteklemesiyle dolar/yen paritesi, 161,95'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki gelişmelerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri yakından izleniyor.

Bölgede sağlanan ateşkesin kalıcılığına yönelik iyimserlik küresel enflasyon ve büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilese de küresel merkez bankalarının gelecek dönemde daha temkinli adımlar atacağı öngörülerini ortadan kaldırmadı.

Bu doğrultuda Fed'in uzun süre sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, doların küresel para birimleri karşısındaki yükselişini hızlandırdı.

Bu gelişmeyle dolar/yen paritesi 161,95 seviyesine çıkarak Temmuz 1986'dan beri en yüksek seviyeyi gördü ve böylece parite son 40 yılın zirvesini test etti.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER DOLARI TETİKLEDİ

ABN AMRO Kıdemli Döviz ve Petrol Stratejisti Georgette Boele, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Dolardaki yükseliş, esas olarak Fed'e yönelik bakış açısının yeniden değerlendirilmesiyle tetiklendi. Piyasalar Fed'in faiz artışlarını fiyatlandırmada fazla ileri gitmiş olabilir." dedi.

Piyasaların Fed'in faiz artışlarını fiyatlandırmada hızlı hareket ettiğini söyleyen Boele, doların güçlü konumunu yaz boyunca devam ettirebileceğini belirtti.

Boele, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından dolar risklerinin yeniden gündeme gelebileceğini daha önce değerlendirdiklerini ancak piyasanın son tepkisinin yatırımcıların bu risklere henüz tam olarak odaklanmadığını gösterdiğini ifade etti.

Fed toplantısının ardından, petrol fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen doların yeniden yükseliş eğilimine girmesinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Boele, "Yüksek petrol ve gaz fiyatları doları destekledi çünkü ABD bir enerji ihracatçısıdır. Aynı zamanda, Avro Bölgesi enerji ithalatçısı olduğu için avroya ağırlık verdiler. Prensipte, düşük enerji fiyatları dolar zayıflığına ve avro toparlanmasına yol açmalıdır. Bunun olmasını bekliyorduk, ancak şimdiye kadar tepki sınırlı kaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüş kısmen dolar gücünden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Çünkü petrol fiyatları, avro ve özellikle yen gibi diğer çoğu para biriminde daha az düştü." diye konuştu.

Boele, Japonya’nın tek taraflı müdahalesinin uygun piyasa koşulları oluşmadıkça sınırlı etki yaratabileceğini, buna karşılık ABD ile koordineli bir müdahalenin dolar/yen paritesi üzerinde daha belirgin bir düşüşe yol açabileceğini aktardı.

Yaz aylarında likiditenin azalmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini ve doların mevcut güçlü seyrini sürdürebileceğini kaydeden Boele, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak yaz sonrasında yatırımcıların yeniden ABD ekonomisine ilişkin riskler ve siyasi gelişmelere odaklanmasıyla doların seyrinde daha dengeli bir görünüm oluşabileceği öngörülüyor. Fed'in son toplantısı piyasaların ABD faizlerine yönelik daha yüksek fiyatlama yapmasına yol açtı ve bu geniş tabanlı dolar rallisini destekledi. Bu eğilim kısa vadede devam edebilir ancak orta vadede ABD kaynaklı riskler yeniden fiyatlamalara dahil olabilir."