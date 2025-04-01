Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 37,9477'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9540 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0010'dan ve sterlin/TL bir önceki kapanışa paralel 49,0320'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

TRUMP'IN TARİFELERİ KÜRESEL PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler, varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, Trump'ın attığı ve atacağı tarife adımları küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

YARIN YENİ TARİFELERİ AÇIKLAYACAK

Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, olası misilleme açıklamaları da yakından izleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin, karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Leavitt, yarın açıklanacak tarifeler için asıl hedefin ülkeler olduğunu, Başkan Trump'ın sektör bazlı tarifleri de hayata geçirmekte kararlı olduğunu aktardı.

ABD'DE STAGFLASYON OLACAK MI?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de sürerken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifeler konusunda hala çok fazla belirsizlik olduğunu belirterek, tarifelerin fiyatları nasıl etkilediğini görmek için verileri takip etmek istediğini kaydetti.

Enflasyonun Fed tahminlerinden yüksek olma riskinin bulunduğuna işaret eden Williams, enflasyonun bu yıl yukarı yönlü risklerle nispeten istikrarlı olacağını tahmin ettiğini aktardı. Williams, ayrıca ABD ekonomisinin şu anda "çok iyi" bir konumda bulunduğunu ve stagflasyon olmadığını dile getirdi.

Bugün dünya genelinde, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.