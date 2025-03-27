Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. Geçen hafta Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler, döviz kurlarında art arda rekorları beraberinde getirdi. Ancak Merkez Bankası döviz müdahalesinde bulunarak ve diğer tedbirleriyle yükselişleri dizginledi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle hafta başından bu yana Dolar/TL 38'i aşmıyor, 37,90'nın altına da inmiyor. Bugün sabah seansında 09.29'da 37,99 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de hafta başından bu yana sakin seyrin olduğu görülüyor. Hafta başından bu yana 41,31 - 40,70 aralığında geçiren Euro/TL sabah seansında aynı saat diliminde 41,14 seviyesinde bulunuyor.