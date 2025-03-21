Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalar üzerinde etkili oluyor. 19 Mart Çarşamba günü yaşanan siyasi gerilimlerin etkisiyle döviz piyasalarında sert hareketlenmeler yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde ki birçok kişinin gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yarattı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Dolar kuru resmi rakamlarda 40,50 seviyesini aşarken, Kapalıçarşı'da ise 42 seviyesine kadar yükseliş yaşadı. Ancak Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 37,50 seviyesine kadar geriledi. 17 Mart s

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dünü 37,50 lira ile 38,03 aralığında hareketlenen dolar/TL kuru, günü 37,96 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.57'de 37,96 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL tarihi zirvelerin ardından yeni günde Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında bir miktar çözülmeler yaşıyor. Çarşamba günü resmi rakamlarda 42,92 seviyesine, Kapalıçarşı'da 45 seviyesine yükselen Euro/TL bugün bir miktar daha geri çekilmeler yaşadı.

Buna göre göre dünü 40,62 ile 41,58 aralığında geçiren Euro/TL günü 41,05 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 41,10 seviyesinde bulunuyor.