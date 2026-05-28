Dolar/TL kuru yeni güne yükselişle başladı. Euro/TL'de de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.43'te 45,90 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise bugün sabah seansında 09.43'te 53,27 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durumun ABD'de enflasyon endişelerinin artmasına neden oldu.

Enflasyon endişelerinin artmasıyla faiz politikasına yönelik görünümün belirsizleşmesi ise doları güçlendiriyor.

Güçlenen dolar ise riskli varlıklara olan talebin azaltıyor.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) başlıca enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Euro Bölgesi'nde de ekonomik güven endeksi yakından takip edilecek. Gelecek olan veriler piyasalar üzerinde etkili olabilir.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.