Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 50,1550'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,20 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 56,1120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 67,2700'dan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 102 seviyesinde bulunuyor. ABD'de güçlü tarım istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceği beklentileri kuvvetlendi. Hisse piyasalarında özellikle geçtiğimiz haftaki satışların ardından görülen tepki alımlarının kalıcılığı ve teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçların risk iştahının seyri açısından belirleyici olması bekleniyor. Diğer taraftan yarın açıklanacak ABD ekim ayı enflasyon verisi, güçlü istihdam rakamlarının ardından Fed'in aralık ayı faiz kararına yönelik beklentilerin şekillenmesinde önemli olacak. Öte yandan Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda bugün başlıyor. Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği konferansta, COP31 Alanı için 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu alındı. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ABD'de toptan eşya stokları, tüketici enflasyon beklentileri ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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