Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,6243 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,6777 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 55,4328'den, sterlin/TL yüzde 0,3 kayıpla 66,2841'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 104 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri de piyasaların odağında yer alacak. Söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklentilerde etkili olması bekleniyor. Bankanın aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed’in faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasıyla dolar endeksi son dönemdeki güçlü seyrini korumaya devam ediyor.

Diğer taraftan, ABD'li Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın 3 Aralık'ta ABD Senatosu'nda vermesi beklenen ifade de piyasaların odağında bulunuyor. Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılan ve devam eden soruşturma piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına yönelik haberi de küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Orta Doğu'da enerji sevkiyatına ilişkin riskler devam etse de küresel petrol arzının artabileceğine yönelik öngörülerle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 90,2 dolara indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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