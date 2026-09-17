Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,6750 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 56,0070'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,3450'den işlem görüyor.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Karar 12 üyenin oybirliğiyle alınırken bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltildi. 2027 için ise yüzde 2,3 olarak korundu. Enflasyon tahminini 2028 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize eden Fed, 2029 için yüzde 2 olarak belirledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 16'sının bu yıl en az bir faiz artışı daha öngördüğünü ortaya koydu.

Fed Başkanı Kevin Warsh düzenlediği basın toplantısında, "Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle." diye konuştu. Warsh'un söz konusu açıklamalarıyla Fed'in enflasyonla mücadeleyi etkin şekilde sürdüreceğine yönelik öngörüler güçlendi.

Bankanın yıl sonuna kadar ilave bir sıkılaşma adımı daha atabileceği öngörülerinin artmasıyla dolar endeksi 100 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de 2 yıllık tahvil faizi yükselirken uzun vadeli getirilerin daha sınırlı tepki verdiğini belirterek, uzun vadeli faizlerin kısa vadeli faizler kadar yükselmemesinin uzun vadede enflasyonun, büyümenin veya politika faizlerinin daha sınırlı kalacağı beklentisini yansıtabileceğini söyledi.

Bununla birlikte 2 yıllık faiz yükselirken uzun vadeli getirilerin daha sınırlı tepki vermesi, Fed'in enflasyonla mücadele mesajlarının getiri eğrisinde yataylaşma oluşturduğunu gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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