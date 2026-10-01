Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,0110'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,0340 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 55,5880'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,1430'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de tahminlerin altında artış gösteren kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı ihtimalini azalttı. Buna karşın ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 2 olarak yukarı revize edilmesi ve ADP özel sektör istihdamının beklentileri aşması ekonominin dirençli kaldığına işaret etti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi de Fed'in faiz artırımları konusunda acele etmeyeceğine yönelik iyimser tahminleri destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik tahminler yüzde 70 seviyelerinden yüzde 38 seviyelerine geriledi.

Diğer taraftan özellikle ABD'de eylül ayında artan dizel fiyatlarının yansımasının verilerde henüz görülmemesi enflasyonist baskıların azalıp azalmayacağına dair belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

Söz konusu verilerin ardından gözler yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, eylül ayında tarım dışı istihdamın 95 bin kişi artması tahmin ediliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed binaları yenileme projesindeki maliyet aşımı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmeye zorlanması gerektiğini bildirdi.

Diğer taraftan Beyaz Saray'da enerji yatırımlarına ilişkin duyuru yapan Trump, Güney Kore'nin ABD'deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Trump, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.