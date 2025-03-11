Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta yurt içi tarafında açıklanan enflasyon rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi TL'de kaybı tetikledi.
Bu hafta ise yurt içi tarafta sakin veri akışları takip edilecekken, ABD tarafında ise enflasyon rakamları piyasaların radarın yer alıyor. ABD'de enflasyonun yıllık bazda 2,9 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklanması öngörülüyor.
Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak, aylık bazda yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 36,44 ile 36,56 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü günü 36,50 seviyesinde tamamladı. Yeni günse ise sabah seansında 08.33'te 36,57 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL2de yükselişler tüm hızıyla devam ediyor. rekor seviyesine yakın bölgede hareketlenen Euro/TL, yeni rekorlara kapı araladı. Dünü 39,45 ile 39,69 aralığında geçiren Euro/TL günü 39,59 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı sat diliminde 39,68 seviyesinde bulunuyor.