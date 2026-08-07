Piyasalarda haftanın son işlem gününde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle sert hareketlenmeler yaşanıyor. Dolar/TL rekor tazelerken, euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor.

Dolar/TL kurunda haftanın son işlem gününde ralli yaşanıyor. Dolar/TL kuru, bugün sabah seansında 08.29'da 47,69 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL, dün 55,13 seviyesine yükselerek rekor tazelemişti. Euro/TL bugün de yukarı yönlü seyrini koruyor. Euro/TL bugün sabah seansında 08.29'da 54,99 seviyesinde bulunuyor.

PİYASA HOP OTURUP HOP KALKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile savaşın yakında sona ereceğine inandığını söylerken, silahlı kuvvetlerin bazı silah tedariklerinde aksamalar yaşadığını ifade etti.

Piyasa katılımcılarının gözü kulağı bugün ABD Çalışma Bakanlığı tarafından TSİ 15.30’da açıklanacak olan temmuz ayı tarım dışı istihdam raporuna çevrildi.

CME FedWatch verilerine göre, piyasalarda Eylül ayında ABD'de bir faiz artırımı yapılma olasılığı bir hafta önceki %63 seviyesinden %55’e geriledi.

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