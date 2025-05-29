Piyasalarda ekonomik veriler bakımından sakinlik yaşanırken, para piyasalarında dalgalı bir seyir hakim oluyor. ABD Başkanı Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Gelen açıklamalar sonrası piyasalarda kısmi yükselişler yaşandı.
Döviz kurları da haftanın dördüncü işlem gününde yukarı yöblü hareketleniyor. Dünü 38,92 - 39,10 aralığında geçiren dolar/TL kuru 39,08 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.36'da 39,08 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dünü 43,91 ile 44,33 lira aralığında geçiren Euro/TL günü 44,05 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 444,05 seviyesinde bulunuyor.