Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de yaşanan siyasi gerilimlerin etkisiyle geçen hafta dolar kurlarında yaşanan sert hareketlenmeler rekorları peş peşe getirdi.
Dolar kuru geçen hafta 40 lira seviyesini aşarak tarihi rekor seviyeyi gördükten sonra yeni haftaya sakin bir seyirde başlayarak 38,00 bandına yerleşti. Bugün sabah seansında 08.30'da 37,97 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL geçen hafta kırdığı rekor seviyelerin ardından bugün sakin bir seyirde bulunuyor. Bugün sabah seansında aynı saat diliminde 40,95 seviyesinde bulunuyor.