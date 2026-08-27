Türk Lirası'ndaki zayıf seyrin etkisiyle, döviz kurları sert yükselişler yaşıyor. Dolar/TL kuru rekor kırarken, euro/TL'de yükselişlerin olduğu görülüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,1130'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.02'de itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,14 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 56,2130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 65,6010'dan işlem görüyor. Dolar endeksi yatay seyirle 99,1 seviyesinde bulunuyor. ABD'de dün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ikinci çeyreğe ilişkin ekonomik büyümenin de yüzde 1,5 ile tahminler çerçevesinde gerçekleşmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı duruşunu uzun süre koruyabileceği öngörülerini canlı tuttu. Söz konusu verilerin ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'un yarın Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalar daha da önemli hale geldi. Öte yandan, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının sürdürülebilir olup olmadığına dair endişeler de yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artışla yüzde 4,65'e çıkarken, bugün yüzde 4,66 seviyelerinde seyrediyor. Para piyasalarında Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 57'den yüzde 62'ye çıktı. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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