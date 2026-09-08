Commerzbank

Kurumun 7 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 53 seviyesinde olması bekleniyor

Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 54 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 55 oldu.