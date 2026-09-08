Döviz kurları her gün yeni bir rekora imza atıyor. Orta Vadeli Programı'nda açıklanmasıyla beraber bankacılık devleri de dolar/TL'ye yönelik tahminlerini de sıraladı.
Commerzbank
Kurumun 7 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 53 seviyesinde olması bekleniyor
Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 54 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 55 oldu.
Standard Chartered
Kurumun 10 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 50,90 seviyesinde olması bekleniyor.Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 52,90 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 55,10 oldu.
ING Financial Markets
Kurumun 11 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 53 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 55,30 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 57,60 oldu.
Swedbank
Kurumun 20 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 50 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 52 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 55 oldu.
Günün Trend Haberleri
JPMorgan Chase
Kurumun 21 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 51,20 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 53 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 54,90 oldu.
Danske Bank
Kurumun 24 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 54,01 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 58,74 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 63,27 oldu.
SEB
Kurumun 25 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 53 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 55 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 56,67 oldu.
XTB
Kurumun 28 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 49,07 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 50,80 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 51,21 oldu.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Kurumun 31 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 51,80 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 54,35 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 57,01 oldu.
Nomura Bank International
Kurumun 1 Eylül'de güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 51 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 52 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 54 oldu.
Mizuho Bank
Kurumun 1 Eylül'de güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 51 seviyesinde olması bekleniyor.Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 53 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 55 oldu.
DZ Bank
Kurumun 1 Eylül'de güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 49,50 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 51 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 53 oldu.
Prestige Economics LLC
Kurumun 2 Eylül'de güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 50 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 51 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 52,50 oldu.
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Kurumun 2 Eylül'de güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 51,78 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 53,56 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 55,63 oldu.
Citigroup
Kurumun 3 Eylül'de güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 51,97 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 54,38 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 56,55 oldu.
Bank Julius Baer
Kurumun 4 Eylül'de güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle dolar/TL'nin 50 seviyesinde olması bekleniyor. Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 51,20 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 53,10 oldu.
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