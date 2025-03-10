Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yoğun geçen haftanın ardından, kritik haftaya başlayan küresel piyasalar ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına odaklandı.
Geçen haftanın son işlem gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edilmişti. Tarım dışı istihdam 151 bin ile beklentilerin altında kalmıştı.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü 36,31 - 36,50 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,39 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.37'de 36,49 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de yukarı yönlü yükselişler devam ediyor. Geçen hafta sert yükselişler yaşayarak ilk defa 39,00 lira seviyesine ulaşan Euro/TL, yükselişlerini yeni haftaya taşıyarak yeni rekorlara kapı araladı.
Geçen haftanın son işlem gününü 39,29- 39,57 aralığında geçiren Euro/TL günü 39,50 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 39,56 seviyesinde bulunuyor.