Fon sürecine ilişkin gelişmeler devam ederken, ekonomi yönetiminden istifa haberleri peş peşe geldi. Türkiye'nin gündeminde Eylül ayı başından beri fon “krizi” yer alıyor. Bazı fonların ardı ardına batması sonrası Sermaye Piyasası Kurulu’nun 131 fonu tasfiye kararı almasıyla birlikte “kriz”in adı “soygun”a dönüştü ve 16 eylül gününden beri ülke bu konuyla yatıp kalkıyor, borsada sert düşüşler sürüyor. Piyasada yaşanan tüm bu süreçlere rağmen, 1 aydan fazla beklendi.

Süreç devam ederken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SPK Başkanı Mahmut Sütcü ve KGK Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevlerinden ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5440'tan tamamladı.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Dolar/TL, saat 11.05itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5780 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,7260'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 66,2710'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,7 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran'ın arabulucular aracılığıyla anlaşmaya varabileceği beklentilerine karşın, ABD'nin İran'daki bir deniz üssüne saldırı düzenlediğine ilişkin haber akışı jeopolitik risk algısını yükselterek enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Brent petrolün 110 dolara yaklaşması, Orta Doğu'daki arz risklerinin devam ettiğini gösterirken Rus enerji ürünlerine yönelik yaptırımların gevşetilmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı sınırlıyor. Bunun yanı sıra Fransa'daki siyasi ve toplumsal gerilimlerin tahvil faizlerini yükseltmesi de risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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