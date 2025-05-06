Küresel piyasalar yoğun bir haftaya başladı. Dün yurt içi tarafta enflasyon rakamları takip edildi. Yurt içinde enflasyon yıllık bazda yüzde 37,86 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,0 oldu. Yarın ise ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi sabit bırakması bekleniyor. Açıklamanın ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar yakından izlenebilir. Ancak ABD Başkanı Trump'ın faiz indirimleri konusunda diretmesi ve bu konu da Powell'la anlaşamaması Fed'in politikalarına nasıl etki edeceği merak ediliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 38,49 ile 38,59 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 38,52 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.26'da 38,60 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 43,70 ile 43,89 aralığında geçiren euro/TL günü 43,63 seviyesinde tamamladı. Yeni günse ise sabah seansında aynı saat diliminde 43,76 seviyesinde bulunuyor.