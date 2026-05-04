Döviz kurları dur durak bilmeden yükseliyor. dolar/TL her gün bir rekor tazelerken, rekor serisine ir yenisi daha eklendi.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,1866'dan tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru rekor tazeledi. Dolar/TL kuru bugün 13.23'te 45.20 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Euro/TL'de de yeni haftada yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün öğlen seansında 13.23'te 52,89 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının nisan ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre nisa ayı enflasyon rakamları beklentinin üzerinde açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,37 olurken, aylık yüzde 4,18 olarak açıklandı.

GERİLİM SÜRÜYOR

ABD, İsrail ve İran arasındaki henüz tam olarak sona ermeyen gerilim, varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor. Son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin nispeten artması ve savaşın nihai olarak sona erebileceğine ilişkin açıklamalar piyasalarda iyimserlikleri artırdı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceklerini duyurması da petrol tedarikine ilişkin endişeleri azalttı.

Analistler, Hürmüz kriziyle birlikte petrolün kalitesinden çok erişilebilirliğinin fiyatlandığını belirterek, petrol arzını artırabilecek her türlü gelişmenin olumlu karşılandığını söyledi.

Bunlara ek olarak Orta Doğu'daki risklerin makro göstergelere yansımaları değerlendirilmeye devam ederken geçen hafta önde gelen merkez bankaları para politikalarında senkronize şekilde temkinli adımlar attı. Merkez bankası başkanları ise ihtiyatlı söylemlerde bulunmuştu.

ABD2DEN GELECEK VERİLER İZLENECEK

Yeni haftada ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, küresel ölçekte imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomilerin gidişatına yönelik bilgi sağlaması beklenirken devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yakından izlenecek.

ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

