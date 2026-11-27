Dün dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 50,6677 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 50,7860 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,8090'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 kazançla 66,7190'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi 103,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler enflasyon endişelerini canlı tutarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artışla yüzde 4,92'ye çıkarken, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması da doların diğer para birimleri karşısında değerlenmesini sağlıyor.

Öte yandan yurt içinde fon meselesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Fon Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin bugün itibarıyla gerçekleşmiş olacağını ve olağan fon tasfiye sürecinin tamamlanmış olacağını söyledi.

Aynı toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de SPK'nin işlevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için bir "SPK teknoloji dönüşüm projesi"nin hazırlandığına işaret ederek, "Bu çerçevede manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak." dedi.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

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