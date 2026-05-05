Döviz kurlarında haftalardır devam eden yükseliş eğilimi bugünde sürüyor. Dolar/TL kuru, yeni bir rekora imza atarken, Euro/TL'de de yükselişlerin akim olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.41'de 45.21 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL kuru sene başından bu yana rekorları sıraladı. Sene başına 42,90 seviyesinde başlayan dolar/TL yükselişlerini bugüne kadar taşıdı. Dolar/TL sene başından bu yana yüzde 5'ten fazla yükselerek, 45.21 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL'de de yeni günde yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 09.41'de 52,88 seviyesinde bulunuyor. Sene başına 50,02 seviyesinden başlayan Euro/TL yüzde 5,72 değerlenerek 52.88 seviyesine yükseldi. ENFLASYON FIRLADI Yurt içinde dün nisan ayı enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon aylık bazda yüzde 4,18 olarak açıklanırken yıllık bazda yüzde 2,37 oldu. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 5,07 olurken yıllık enflasyon yüzde 55,38 olarak hesaplandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre nisan ayında İstanbul'un enflasyonu aylık yüzde 3,74 olurken, yıllık bazda 36,83 oldu. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

