Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 artışla 46,7220'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,8040 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,6700'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 62,6430'dan işlem görüyor.
Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 100,6 seviyesinde bulunuyor.
Dün ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin epey altında gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırımı öngörüleri güç kaybetti.
İstihdam piyasasında ivme kaybına işaret eden veriler, yakın vadede faiz artırım baskısının azalabileceği beklentisini destekledi. Bu durum tahvil faizlerindeki geri çekilmeyi beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 4,48'e indi.