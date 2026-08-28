Küresel çapta yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Türk Lirası'nda görülen değer kaybı, döviz kurlarında yükselişleri peş peşe getiriyor.

Dolar/TL kuru her gün yeni bir rekora imza atıyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında TSİ 09.10'da 48,24 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında TSİ 09.10'da 56,22 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED BAŞKANI'NDA

Piyasada tüm gözler Jackson Hole toplantısına çevrildi. Toplantıda Fed Başkanı Warsh’un TSİ 17.00'de konuşma yapması bekleniyor. CME FedWatch aracına göre piyasa aktörleri, Eylül ayında bir faiz artırımı olasılığını yüzde 33,7, Aralık ayına kadar olan süreçte ise yüzde 74,2 olarak fiyatlıyor.

Enflasyona karşı koruma aracı olma rolüne rağmen altın, herhangi bir faiz getirisi sunmadığı için yüksek faiz ortamında cazibesini kaybetme eğilimi gösteriyor.

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