Küresel piyasalarda artan gerilim piyasaları hareketlendirdi. ABD tarafında açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları öncesinde döviz kurları güne yükselişle başladı.

Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 08.18'de 47,74 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 08.18'de 55,10 seviyesinde hareketleniyor.

GÖZLER 15.30'DA

Piyasaların gözü kulağı bugün ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,1 olarak olarak açıklanması tahmine diliyor.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı, aylık olarak ise yüzde eksi 0,4 olmuştu.

ORTA DOĞU GERİLDİ

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, ABD'nin İran'a ait olduğu öne sürülen bir konteyner gemisini hedef alması bölgedeki gerilimi artırdı.

Aynı süreçte Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi ve Çin ile Endonezya'nın Tayvan çevresindeki ortak askeri faaliyetleri de küresel piyasalarda risk algısını tetikledi.

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