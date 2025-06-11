Piyasalar kritik haftada karışık bir seyir sergiliyor. Dün Londra ikinci günü gerçekleşen ABD-Çin görüşmelerinin sonuna gelinmek üzere. İki ülkenin de yetkilileri görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, yaptığı açıklamada, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

Diğer yandan bugün ABD tarafında mayıs ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Nisan ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3 olarak açıklanırken, aylık b bazda yüzde 0,2 oldu.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 39,12 ile 39,31 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,15 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.06'da 39,16 liradan hareketleniyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL44,64 lira ile 44,97 aralığında geçiren Euro/TL günü 44,78 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 44,78 seviyesinde bulunuyor.