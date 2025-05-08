Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı dün açıklandı. İki gün süren toplantının ardından faiz kararını açıklayan Fed, faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit tuttu. Fed yetkilileri faiz oranlarını üst üste üçüncü toplantıda da sabit bırakırken, hem daha yüksek enflasyon hem de artan işsizlik riski gördüklerini dile getirdi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 38,57 ile 38,64 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 38,61 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.44'te 38,60 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL tarafında da yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 43,64 ile 44,01 aralığında geçiren Euro/TL günü 43,66 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 43,75 seviyesinde bulunuyor.