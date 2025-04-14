Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkiliyor. ABD'nin ülke bazlı ek gümrük vergisi istediği ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Küresel resesyon endişesi ayrıca emtia fiyatlarında da sert düşüşlere neden oldu. Brent petrol bu sabah 65 doların hemen altında işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün kalıcı olması halinde yıl sonu enflasyon ve cari açık/GSYH oranının aşağı geleceğini söyledi. Şimşek yıl sonu enflasyonun "1 ile 1.6 puan aşağısında" kalabileceği ve cari açığın gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının " yüzde 1.5'in altına inebileceği" yanıtını verdi.

TL cinsi yatırım araçlarındaki İmamoğlu tutuklanması sürecinde ve ardından ticaret savaşlarıyla yaşanan satış baskısı Merkez Bankası'nın 40 milyar dolar civarında döviz satışı, 400 baz puan sıkılaştırması ve son olarak 120 milyar lirayı aşan tahvil alımının ardından yavaşladı.

Bilanço verilerine göre, TCMB'nin dört günde 28 milyar dolara ulaşan döviz satışı sonra son 3 hafta itibarıyla bakıldığında net döviz pozisyonunda 42 milyar dolar düşüşe neden oldu.

Kur bu sabah güne 38.08 civarında başlarken bu verilere göre TL'nin dolar karşısındaki yıl başından beri değer kaybı yüzde 7.1 oldu.

Bugün iç gündemde Şubat ayı ödemeler dengesi istatistikleri ile Hazine ihaleleri takip edilecek. Hazine bugün Temmuz 2025 itfalı üç ay vadeli bono ile Eylül 2034 itfalı dokuz yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Haftanın kalanında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları öne çıkacak.

TCMB'nin İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yaşanan piyasa oynaklığının ardından faiz indirim döngüsüne bu ay ara vermesi bir haftalık repo faizini sabit bırakması bekleniyor.

Anket katılımcıları TCMB'nin yaz aylarında indirimlere tekrar başlayabileceğini öngörüyor ancak genel beklenti bankanın bu yıl daha az indirime gidebileceği yönünde.

Politika faizi için 2025 sonu beklentisi medyanı Şubat ayında yapılan ankette yüzde 30 seviyesindeyken bu ankette yüzde 34 seviyesinde gerçekleşti.

Euro/TL ise sabah seansında 43,40 seviyesinde kısmi yükselişler yaşıyor.