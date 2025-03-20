Türkiye dün hareketli bir saate uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Para piyasaları, hem yurt içi hem de yurt dışındaki politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle hareketli bir günü geride bıraktı. Türk Lirası'nda görülen sert kayıpların etkisiyle, döviz piyasaları gün içerisinde sert yükselişler kaydederek tarihi seviyelere ulaştı.

Dün aynı zamanda ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit bıraktı.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, büyüme verileri aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, 2025 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, 2025 yılı için yüzde 2,0'den yüzde 1,8'e ve 2027 yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildi. Fed yetkilileri, uzun dönem beklentisini yüzde 1,8 olarak korumaya devam etti.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle resmi rakamlarda dünü 36,62 ile 40,56 geçiren dolar/TL kuru günü 37,78 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.48'de 37,92 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de dün sert yükselişler yaşayarak rekor tazeledi. Resmi rakamlarda 42,93 seviyesine ulaşarak rekor kırarken, Kapalıçarşı'da ise 45 lirayı gördü. Dünü resmi rakamlarda 40,03 lir ile 42,93 lir aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 41,19 seviyesinde tamamladı. yeni günse ise sabah seansında aynı saat diliminde 41,50 seviyesinde bulunuyor.