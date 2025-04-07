Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Haftaya dalgalı seyirde başlayan piyasalar, bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan haber akışlarına odaklandı. Bu hafta ABD tarafında enflasyon rakamları ve Fed toplantı tutanakları takip edilecek. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle piyasalar haftaya dalgalı seyirde aşlarken, dolar/TL kuru haftaya yatay seyirle başlarken Euro/TL'de de sakin seyrin olduğu görülüyor.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0070 liradan, Euro 41,8650 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,0050 liradan alınan dolar, 38,0070 liradan satılıyor. 41,8650 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,8630 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,0140 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,8720 lira olmuştu.