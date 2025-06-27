Orta Doğu’da tansiyonun düşmesiyle beraber küresel piyasalarda dengeler değişmeye başladı. Orta Doğu'daki ateşkes süreci piyasalar tarafından pozitif bir sinyal olarak algılandı. Bu da döviz kurları üzerinde etkili oldu. Dolar/TL ve Euro/TL'de sert yükselişler yaşanıyor.
DOLAR/TL'DE SERT YÜKSELİŞ
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Dolar/TL kuru sert yükselişler yaşayarak yeni rekorlara kapı açtı. Dünü 39,52 ile 39,78 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,74 seviyesinde bulunuyor. Yeni günde ise sabah seansında 09.00'da 39,87 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 45,92 ile 46,37 aralığında geçiren Euro/TL günü 39,74 seviyesinde tamamladı. Yeni günde sabah seansında 09.00'da 46,64 seviyesinde bulunuyor.
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