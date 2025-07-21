Küresel piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününe karışık seyirde başladı. bu hafta Merkez Bankaları faiz kararlarının faiz kararları takip edilecek. Yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı yakından izlenecek. Piyasanın beklentisi TCMB'nin faizleri 250 baz puan indirmesi yönünde. Ancak karar metnindeki ifadeler yurt içindeki politikalara yönelik sinyaller verebilir.
Öte yandan bu hafta Euro Bölgesi'nde faiz kararı toplantısı takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit bırakması beklenebilir.
DOLAR/TL YATAY SEYİRDE
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 40,15 - 40,54 aralığında geçirdi. Yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında08.16'da 40,40 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE YÖN YUKARI
Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor. geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 46,72 ile 47,16 aralığında geçiren Euro/TL günü 46,90 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.16'da 47,01 seviyesinde bulunuyor.
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