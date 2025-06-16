İsrail'in Cuma günü başlattığı İran'ın askeri, nükleer tesisi ve askeri komuta kademesini hedef alan saldırılara İran füze saldırılarıyla karşılık verdi. İsrail'in hava ağırlıklı saldırıları ve İran'ın füze karşılıkları hafta sonu boyunca devam etti.

Petrol fiyatları bugün yüzde 1 yükselerek geçen hafta kaydettiği yüzde 11.7 yükselişi devam ettirdi. Petrol fiyatlarındaki artışın devamı halinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta politika faizini düşürme ihtimalinin daha da azalacağı düşünülüyor.

Piyasalarda bugün kabine toplantısı, Hazine ihalesi, veriler ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek. Haftanın en önemli gündemi ise Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı toplantısında bir haftalık repo faizini sabit bırakması, ara verdiği faiz indirim sürecine yeniden başlamadan önce bu ay faiz koridorun üst bandında indirime gitmesi bekleniyor.

Reuters anketindeki 15 katılımcının 10'u Para Politikası Kurulu'nun (PPK) haftaya yüzde 46 seviyesindeki politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ankete cevap veren diğer kurumlar ise politika faizinde 100 ila 350 baz puan arasında indirim bekliyor.

Tahminlerin medyanına göre TCMB'nin faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini ise yüzde 49'dan yüzde 47.5'e indirmesi bekleniyor. TCMB belirsizlikleri gerekçe göstererek koridoun genişliğini artı eksi 150 baz puandan 300 baz puana birkaç ay önce çıkarmıştı. Ekonomistlerin medyan tahminine paralel bir adım koridorun yeniden 150 baz puan genişliğe gerilemesi anlamına gelecek.

TCMB, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Mart ve Nisan ayında TL'yi korumak için 700 baz puan ek sıkılaştırmaya giderek politika faizini yüzde 46'ya yükseltmiş ve gecelik faizlerin %49'da oluşmasını sağlamıştı.

Piyasadaki genel kanı bankanın gecelik faizleri artık üst bant yerine politika faizine doğru çekmek istediği yönünde. Bu da İmamoğlu tutuklaması döneminde yapılan 700 baz puanlık sıkılaştırmanın likidite kanalı ile yapılan 300 baz puanlık bölümünün ortadan kalkacağı anlamına geliyor.

TL gecelik referans faiz oranını gösteren TLREF geçen hafta yüzde 48.99 seviyesinde oluştuktan sonra dün yüzde 47'ye doğru geriledi. Bunun yanısıra ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de artık yüzde 46'ya yaklaştı.

Uzmanlar daha çok Temmuz'dan itibaren bankanın yeniden faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Beklentiler Temmuz ile Eylül arasında farklılaşsa da bir kez başladığında indirimlerin en az 2026 ortasına kadar devam etmesi genel beklenti.

Politika faizi için 2025 sonu beklentisi medyanı Nisan ayında yapılan ankette %34 seviyesindeyken bu ankette yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti. Yılsonu için en düşük beklenti yüzde 32.5, en yüksek beklenti yüzde 38.5 arasında oluştu.

Kurun güne başladığı 39.4815 seviyesine göre TL'nin yıl başından bu yana kaydettiği değer kaybı yüzde 10.4 oldu. TL, Mart ayındaki sert değer kayıpları ve dalgalanmanın ardından son haftalarda yatay seyretmişti.

İç gündemde bugün ödemeler dengesi, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi takip edilecek. Ayrıca Hazine bugün iki yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı ve dört yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracını da gerçekleştirecek.