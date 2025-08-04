Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Bugün yurt içi tarafta Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Haziran’da açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 35,05’e, aylık artış ise yüzde 1,37 ile son altı ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Temmuz ayı için piyasanın aylık beklentisi yüzde 2,34 artacağı yönünde.

DOLAR/TL'DEN GECE REKORU

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü 40,54 ile 40,66 aralığında geçiren dolar/TL kuru, yeni haftaya başlarken, 40,67 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

EURO/TL YÜKSELİŞTE

Euro/TL ise yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. Haftanın son işlem gününü 46,33 ile 47,15 aralığında geçiren Euro/TL günü47,06 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.16'da 47,10 seviyesinde bulunuyor.

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