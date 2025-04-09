ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere getirdiği toplam yüzde 104 gümrük vergileri bugün yürürlüğe girdi. Asya borsaları dün Wall Street'te görülen kayıplara paralel olarak geriledi. Küresel çapta ticari gerilim piyasalarda hareketlilik meydana getirirken, dolar/TL kuru son dönemlerde yatay seyrini korumaya devam ediyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 42,0320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor. 42,0300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 42,0320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,0010 lira, euronun satış fiyatı ise 41,5610 lira olmuştu.
Ülke bazlı ek gümrük vergisi alınan ülkeler arasında ise Türkiye yer almadı. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin ardından Türkiye'nin avantajlı bir konuma geldiğini belirterek; sektöre gerekli kamu desteklerinin sağlanması halinde hazırgiyimde 5 milyar dolarlık ek ihracat yapılabileceğini, istihdamda da 145,000 kişilik artış yaşanabileceğini söyledi.
TL cinsi yatırım araçlarının tamamında İmamoğlu'nun tutuklanması ile 17 Mart haftasında görülen sert satışların ardından piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların etkileri takip edilmeye devam ediyor.
Dolar/TL'nin bir ara 42'ye tırmanmasının ardından TCMB'nin son 1.5 yılda 130 milyar dolar artırdığı döviz rezervini mevcut politikada ilk kez belirgin şekilde kullandı.
TCMB bu hafta ise tahvil geri alımı için ihale açmadı.
Bugün iç gündemde takip edilecek veri bulunmuyor.