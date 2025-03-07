Yurt içinde dün Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği toplantıda yine indirim çıktı. TCMB faizleri 250 baz puan indirerek yüzde 42,0 seviyesine çekti.
Karar metninde enflasyon beklentilerinde iyileşme görülmesine rağmen, fiyatlama davranışlarındaki risklerin sürdüğüne dikkat çekildi.
Bugün ABD tarafında piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Açıklanacak olan bu veri piyasalar tarafında hareketlilik meydana getirebilir.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 36,35, 36,45 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 36,36 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.26'da 36,47 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL geçtiğimiz günler sert yükselişler yaşayarak rekor tazeledi. Tarihi zirve olan 39,00 lira seviyesini aşarak 39,60 seviyesine yükseldi.
Dünü 39,25- 39,60 aralığında geçiren Euro/TL günü 39,33 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 39,46 seviyesinde bulunuyor.