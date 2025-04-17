Küresel piyasalarda yaşanan siyasi gerilim ve makro ekonomik gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artış yaratma olasılığı oldukça yüksektir. Enflasyon etkileri daha kalıcı da olabilir." dedi. Powell aynı zamanda faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarını da dile getirdi.
Yurt içi tarafta ise bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla berber döviz piyasalarında sert yükselişler görüldü.
Dolar/TL olayların etkisiyle 30 dakika içinde 42 lira seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 45 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL kurundaki hareketlilikle beraber gram altında yükselişe geçti. ardından Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi sonrası geri çekilmeler yaşadı.
Kritik TCMB faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru uzun zamandır sabit kaldığı 38,00 bandını aşarak sabah 08.17'de 38.14 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL ise yükselişlerini sürdürmeye devam ederek sabah seansında aynı saat diliminde 43,58 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.