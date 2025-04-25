Global piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalara yön vermeye devam ediyor. ABD - Çin geriliminde yaşanan gelişmeler dolar endeksi tarafında etkili olurken, para piyasaları doların hareketliliğinden etkileniyor.

ABD yönetiminin tarifiler konusunda Çin başta olmak üzere ülkelerle yürüttüğü müzakerelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda Çin ile müzakerelerin aktif olduğu yönündeki açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlandı. Trump, son yaptığı açıklamada da Çin ile görüştüklerini yineledi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 38,20 ile 389,31 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 38,28 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.34'te 38,41 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL tarafında yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 43,31 ile 43,28 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 43,71 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 43,59 seviyesinde bulunuyor.