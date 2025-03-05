Küresel piyasalar yoğun bir haftaya başladı. ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları ve Trump açıklamaları takip edilecekken, yurt içi tarafta Merkez Bankası faiz kararı yakından izlenecek.
Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararı toplantısında faizleri 250 baz puan indirerek faizi 45 seviyesine çekti. Kararla beraber yapılan duyuruda, temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği aktarılarak, son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiği kaydedildi.
Merkez Bankası, bu yıl toplamda 8 faiz kararı açıklayacağını da belirmişti. Yarın (6 Mart) yapacağı toplantı yılın 2. faiz toplantısı olacak.
Kritik karar öncesi dünü 36,39- 36,50 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,41 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.04'te 36,45 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL bu gece rekor seviyeyi test etti. Dünü 38,12- 38,75 aralığında geçiren Euro/TL bu gece 38,80 ile rekor kırdı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 38,75 seviyesinde hareketlenmeye devam ediyor.