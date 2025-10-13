Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,8470'ten tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 41,8080 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 48,6320, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,9000 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,9 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü Çin'e yönelik tarife tehdidi varlık fiyatlarındaki oynaklıkları artırırken iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmayacağına yönelik beklentiler fiyatlamalarda etkisini gösteriyor.

Geçen hafta, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyuran ABD Başkanı Trump, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD'nin Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istediğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini ifade eden Trump, daha sonra yaptığı açıklamada, Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de kapalı kalmaya devam eden federal hükümetin yeniden açılma süreci takip ediliyor. Ülkede federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığı bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranına ilişkin verilerin federal hükümetin kapanması nedeniyle planlandığı tarihte yayımlanamayacağını duyurdu. Ayrıca ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), hükümetin kapanmasına rağmen eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağını bildirdi.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.