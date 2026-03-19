Piyasaların merakla beklediği faiz kararı sonrası dolar endeksi yükselişe geçti. Yükselen dolar endeksinin etkisiyle, Dolar/TL kuru gece seansında 44,31 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Fed'in kararının ardından dolar endeksi 100 puanın üzerine çıktı.
Dolar/TL kuru dün gece seansında 44,15 seviyesinden tepki alımı başlattı. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 08.34'te 44,31 seviyesine yükseldi.
Euro/TL'de de karışık seyrin olduğu görülüyor. Euro/TL dün akşam dolar endeksinde görülen yükselişin etkisiyle 50,63 seviyesine geriledi. Euro/TL bugün sabah seansında 08.34'te 50,83 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.