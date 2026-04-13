Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü seyir döviz kurlarını harekete geçirdi. Dolar/TL kuru rekor tazelerken, Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Dolar/TL kuru 44,72 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 009.15'te 44,71 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün sabah seansında 52,30 seviyesinde bulunuyor.

GERİLİM ARTTI

ABD-İran arasında anlaşmanın sağlanamaması piyasaları tepetaklak etti.

Pakistan'ın aracılığıyla büyük bir umutla başlayan ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, Trump çözümü İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nı ablukaya almakta buldu.

Bu karardan sonra İran ve ABD'den birbirini suçlayan açıklamaların art arda geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıkladı.

TARİH VE SAAT VERDİLER

İslamabad'daki müzakerelerden sonuç çıkmamasının ardından ABD İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayacağını duyurdu.

Lübnan'da şehirleri bombalayan İsrail ordusu ise saldırılara hazır olduklarını teyit etti ve ordusunun teyakkuza geçtiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, “Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma süreci başlatılacak” ifadelerini kullandı.

Abluka için 13 Nisan'ı işaret eden ABD, saat 17.00'den itibaren İran'da deniz ablukasının başlayacağını duyurdu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.