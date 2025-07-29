Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD'nin yeni gümrük vergisi planına dair endişeli. Asya borsaları gerilerken; euro, yatırımcıların ABD-AB ticaret anlaşmasının olumsuz tarafları ile gümrük vergilerinin büyüme ve enflasyon üzerinde istenmeyen etkileri olacağını düşünmeleriyle toparlanmaya çalıştı.
Piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrildi. ABD Başkanı Trump ile Fed Başkanı Powell arasındaki faiz indirim düellosu devam ederken, Fed'in vereceği karar karar merakla bekleniyor. Toplantının ardından Powell'ın yapacağı konuşmada para politikasına yönelik mesajlar yakından izlenecek.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar/TL kurunda yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 40,47 ile 40,55 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 40,46 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 40,55 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.
EURO/TL'DE KARIŞIK SEYİR
Euro/TL'de karışık seyrin olduğu görülüyor. Dünü 46,98 ile 47,75 aralığında geçirdi. Bugün sabah seansında 09.31'de 46,97 seviyesinde bulunuyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.