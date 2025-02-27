Küresel piyasalarda yatırımcıların risk iştahı gümrük vergilerindeki artış ve küresel ticaret savaşı çıkabileceğine endişeleriyle kırılgan kalmaya devam ediyor.

İç gündemde ise Ocak ayı dış ticaret istatistikleri, Şubat ayı ekonomik güven endeksini ve TCMB haftalık verileri takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan G20 toplantıları kapsamında Güney Afrika'da temaslarda bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımların artırılması ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Londra Borsası'nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelecek.

Bankacıların hesaplamalarına göre bugün açıklanacak 21 Şubat haftası TCMB rezerv verilerinde belirgin bir düşüş görülecek.

Hesaplamalara göre toplam rezervin 3 milyar dolar azalışla 170 milyar dolara, net rezervin 6 milyar dolar düşüşle 72 milyar dolara ve swap hariç net rezervin 5.5 milyar dolar düşüşle 65.5 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Bankacılar rezerv kaybının bu haftanın ilk iki gününde de devam ettiğini söyledi.

Dolar/TL, hafta sonu hacimsiz piyasada görülen 36.55 rekorunun hemen altında 36.46 civarında güne başladı. Rekor seviyeye göre TL'nin yıl başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3.2 oldu. TL, 2024'ü yüzde 16.5 ile sınırlı bir kayıp ile tamamlamıştı.