Döviz kurlarındaki yükseliş dur durak bilmiyor. Dolar/TL kuru her gün yeni rekora imza atarken, euro/TL ise yükselişlerine devam ediyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 46,9220'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,9860 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL 47 lira seviyesini gör kırparak yeni bir rekora merdiven dayadı.

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 53,8010'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 63,1610'dan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler kaynaklı artan enerji maliyetlerinin etkileri, ekonomik öngörülerde etkili olmayı sürdürüyor. Küresel ölçekte enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği endişelerini merkez bankalarının daha "şahin" bir tutum sergilemesine neden oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl içinde 25 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken, söz konusu öngörüler doların gelişmiş para birimleri karşısında değerli kalmasını sağlıyor.

Öte yandan Fed, para politikasının yürütülmesini geliştirmek amacıyla oluşturulan 5 çalışma grubunun liderini ve hedeflerini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, çalışma grupları, para politikasının genel işleyişi açısından merkezi öneme sahip alanları inceleyecek. Fed Başkanı Kevin Warsh, konuya ilişkin açıklamasında, bankanın fiyat istikrarı ve maksimum istihdamı sağlama kararlılığının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

ABD ekonomisinin son nesil boyunca önemli ölçüde değiştiğini ve bu değişimin hiçbir zaman şu anda olduğu kadar belirgin olmadığını belirten Warsh, her çalışma grubunun, politika yapıcıların kullandığı araç ve yöntemlerin, analitik araçların ve politika yaklaşımlarının iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini titizlikle değerlendireceğini kaydetti.

Warsh, "Hedef çok net, Fed'in bu kritik dönemde hedeflerimize ulaşmak için en iyi konumda olmasını sağlamak." dedi.

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