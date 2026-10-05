Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın üzerinde 49,1280'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1630 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,5 azalışla 55,0140'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 64,9760'tan işlem görüyor. Geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması ve önceki aylara ilişkin aşağı yönlü revizyonlar ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim toplantısında faizi sabit bırakacağı beklentisini güçlendirdi. Bu hafta açıklanacak eylül Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları Fed'in bundan sonraki faiz patikasına ilişkin ipuçları sunacak. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağı ihtimalinin yüzde 80 seviyesini aştığını bildirirken, aralık ayındaki yılın son toplantısında bankanın 25 baz puan faiz artışına gitme ihtimalinin yüzde 95 ile fiyatlandığını kaydetti. Enerji tarafında ise aralık vadeli Brent petrol varil başına 102 dolar civarındaki yüksek seyrini koruyor. Hürmüz Boğazı çevresinde tanker saldırılarının artması ve İran'ın boğazın yeniden açılmasını belirli koşullara bağlaması arz güvenliğini yeniden ön plana çıkarıyor. Jeopolitik gerginliklerin enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle dolara yönelik talebin arttığı​​​​​​​ görülürken, dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 artışla 102,5'e çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu verileri ile dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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