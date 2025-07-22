Dün günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,3850'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,4190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,2910'dan ve sterlin/TL yatay seyirle 54,5010'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin ertelediği gümrük tarifelerinde yeni bir anlaşma sağlanıp sağlanmayacağına yönelik soru işaretleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, önemli merkez bankaları başkanlarının bugün yapacakları sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin olumlu etkileri görülürken, ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihine yaklaşılması da endişelere sebep oluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bundan sonra gümrük vergisi konusunda daha sert tavır takınabileceğini ilişkin ihtimallerin de masada olduğunu ve bu durumun risk algısını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının da takip edileceğini bildirdi.