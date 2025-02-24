Küresel piyasalar yoğun veri akışlarının olduğu hafta hareketli başladı. Bu hafta ABD ve yurt içi tarafta büyüme rakamları takip edilecekken, Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları piyasaların radarında yer alıyor. aynı zamanda ABD tarafında Fed üyelerinin açıklamaları piyasaların radarın yer alıyor.
Geçen hafta rekor üstüme rekor tazeleyen dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Haftanın son gününü 36,25-36,53 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,41 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.27'de 36,42 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Geçen haftadan bu yana yukarı yönlü hareketlilik sergileyen Euro/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor.
Geçen haftanın son işlem gününü 38,08- 38,28 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,08 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah senasında aynı saat diliminde 38,32 seviyesinde bulunuyor.