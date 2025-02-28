Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 2,3 beklentilere paralel büyüme gösterdi. ABD ekonomisinin beklentiye paralel büyüme göstermesi dolar endeksi tarafında yukarı yönü meydana getirdi.
Bugün yurt içinde büyüme rakamları ve işsizlik oranı rakamları takip edilecek
Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle dolar/TL kurunda yükselişlerin hız kazandığı görüldü. Dünü 36,37- 36,46 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,39 seviyesinde tamamladı. Yeni günse ise sabah seansında 08.30'da 36,51 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 37,90- 38,34 aralığında geçiren Euro/TL, günü 37,95 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,95 seviyesinde bulunuyor.