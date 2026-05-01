Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,1920'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yatay seyirle 45,1820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen altında 52,9900'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 61,5060'tan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde seyrediyor. ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasa da önceki çeyreğe göre ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etmesi, ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik olumsuz haber akışının yavaşlaması ve güçlü gelen bilançolar varlık fiyatlamalarında belirleyici oluyor. Bugün yurt içi piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı olacak. Analistler, bugün ABD'de imalat aktivitesine yönelik verilerin takip edileceğini söyledi. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

